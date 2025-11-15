Afyonkarahisar Valiliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda kamu kurumu görevlilerinin demeç yasağına dikkat etmeleri istenirken özellikle afet ve acil durum gerektiren konularda, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından basın mensuplarına açıklama yapılmadan önce, ilgili konu hakkında resmi açıklamaların beklenmesi istendi. Valilik daha öncede sahipsiz hayvanlar için oluşturulan beslenme noktalarının kaldırılmasını ve beslenmelerinin yasaklanmasına karar vermişti.

İlgili yazıda, 17 Mayıs 2024 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve fayda-maliyet analizleri doğrultusunda verimli alanlarda kullanılması amacıyla belirlenen tedbirlerin uygulanması istendi.

DEMEÇ YASAĞI

İlgili yazıda ayrıca, kamu görevlilerinin görevleriyle ilgili konularda demeç yasağına dikkat etmeleri de istenirken, özellikle afet ve acil durum gerektiren konularda, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından basın mensuplarına açıklama yapılmadan önce, ilgili konu hakkında resmi açıklamaların beklenmesi istendi.

Söz konusu demeç yasağının kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, yanlış anlaşılmaların ve dezenformasyonun önlenmesi açısından gerekli olduğu belirtildi.

HAYVANLARIN BESLENMESİ DE YASAKLANMIŞTI

Afyonkarahisar Valiliği, daha önce de sokaklarda, üniversite kampus alanlarında, okul bahçelerinde, parklarda ve kamu kurum, kuruluşlarının bahçelerinde sahipsiz hayvanlar için oluşturulan beslenme noktalarının kaldırılmasını ve beslenmelerinin yasaklanması kararı almıştı.

VALİ, BASIN İLAN KURUMU ÜYESİ

Öte yandan Basın İlan Kurumu Üyesi de olan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı aldığı basına demeç kararları şaşkınlık yarattı.