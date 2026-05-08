Ukrayna'nın çeşitli kentlerinde şehir mobilyalarıyla güneş enerjisi teknolojisini birleştiren yeni nesil sistemler, park ve meydanlarda yaygınlaşıyor. Ağaç formunda tasarlanan bu yapılar, dallarına yerleştirilen fotovoltaik paneller sayesinde gün boyu enerji depolayarak dijital cihazlar için kesintisiz şarj imkanı sunuyor.

ŞEHİR MERKEZLERİNDE ÜCRETSİZ ENERJİ NOKTASI

Güneş Ağaçları, üzerindeki paneller aracılığıyla topladığı enerjiyi gövde kısmında bulunan bataryalarda depoluyor. Vatandaşlar, bu yapılar altındaki oturma alanlarında dinlenirken USB portları üzerinden telefon, tablet ve dizüstü bilgisayarlarını ücretsiz şarj edebiliyor. Sistem, kablo karmaşasını ortadan kaldırırken şehir estetiğine de modern bir dokunuş sağlıyor.

VERİMLİLİK İÇİN ÖZEL TASARIM KULLANILDI

Yapıların dal tasarımları, günün her saatinde maksimum güneş ışığını alacak açılarla konumlandırıldı. Bu sayede paneller, sabit çatı sistemlerine oranla daha verimli bir enerji dönüşümü gerçekleştiriyor. Ayrıca gece saatlerinde kendi ürettiği enerjiyle çevresini aydınlatan sistemler, belediyelerin sokak aydınlatma maliyetlerini de düşürüyor.

DOĞA DOSTU TEKNOLOJİ YAYGINLAŞIYOR

Düşük bakım maliyeti ve uzun ömürlü yapısıyla öne çıkan güneş ağaçları, karbon salınımını azaltma hedefindeki akıllı şehir projelerinin merkezinde yer alıyor.