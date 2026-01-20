İktidar yanlısı Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen yöneticileri, genel kurul toplantısı öncesi İsveç, Fransa ve Almanya’yı kapsayan beş günlük Avrupa turuna çıktı. Sağlık memurlarından oluşan 280 bin üyesi olan sendika, üyelerinden her ay 110 milyon lira aidat topluyor. Yöneticiler Avrupa’ya giderken üyelere ise polar hırka ve çanta hediye edildi.

Avrupa gezisi masraflarının sendika kasasından ödendiği belirtilirken üyeler, “Alplerde kayak yapmaya mı gittiniz? Bu seyahat sendikal faaliyet mi, keyif turu mu?” diyerek tepki gösterdi.

Sendika, polar dağıtımından bol bol fotoğraf paylaştı ama Avrupa turuna gidenlere yasak konulduğu için tek fotoğraf çıkmadı.

Sağlık-Sen yapılacak 8.Olağan Genel Kurul’da yeni yönetimini seçecek.

Kritik seçim öncesinde şube başkanlarından oluşan heyet Avrupa ülkelerine kış turuna çıktı.

Online alışveriş sitelerinde polar hırkaların fiyatları kalitesine göre 300 ile 1000 TL arasında değişiyor.

KAYAK DA YAPIN

Gezinin masrafları da sendika tarafından karşılandı ve katılan kişilerden sosyal medya paylaşımı yapmamaları istendi.

Sendika Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan’ın açıklama yapmasını isteyen sendika üyeleri ‘sosyal medyadan “Şube başkanlarının 5 günlük Avrupa turu, sendikal faaliyet mi, keyif turu mu? Kış ortasında Avrupa’ya gidiliyor. Alplerde kayak da yapabilirler. Birilerine Avrupa, birilerine hırka” paylaşımı da yaptılar.

Sendika Başkanı talimat verdi: Avrupa gezimizi sosyal medyada paylaşmayın

İsveç, Fransa ve Almanya’yı kapsayan 5 günlük tura çıkan sendikanın şube başkanlarına üyeler tepki gösterdi. Bu üç Avrupa ülkesi lüks kayak ve tatil merkezleriyle ünlü. Sendika üyeleri, geziye giden şube başkanlarına “Kayak da yapın bari” dedi. Kayakta giyilen polardan hırkaları giymek de her ay aidat ödeyen üyelere düştü. Sendika Başkanı talimat verdi, “Sosyal medyada paylaşmayın” dedi.