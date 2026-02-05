Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh transferlerini bitiren Beşiktaş'ta gözler stoper takviyesinde. Başkan Serdal Adalı ve yöneticiler Wolverhampton’dan Emmanuel Agbadou’yu bugün İstanbul’a getirip imza attırmak istiyor. Ancak Beşiktaş, Wolves’ın stoperi Emmanuel Agbadou transferinde zorlu bir süreç yaşıyor. Fildişi Sahilli oyuncu 4 gündür valizini hazır tutarak, Kartal’a transferinin tamamlanmasını bekliyor. Ancak Wolves’un Çinli sahiplerinin etkisiyle süreç uzadı; ödemelerin taksitlendirilmesi ve pazarlık detayları Beşiktaş’ı epey uğraştırdı. İngiliz ekibiyle 17 milyon Euro'luk bonserviste anlaşılırken ödeme planı ve son pürüzlerin ardından 28 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu imzaya gelecek.

