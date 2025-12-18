Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki isimler uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanırken, AKP’li Şamil Tayyar ortalığı karıştıran bir açıklama yaptı. Tayyar, “M. Akif Ersoy ile ilgili ne kadar iddia varsa o iddialardan daha ağır iddialar olan biri var, ama onunla ilgili işlem yapılmadı. İsmi zamanla çıkar mı bilmiyorum.” dedi. Tayyar’ın ortaya attığı kişinin kim olduğunu merak ederken, yeni açıklama geldi.



'BUGÜN YARIN ALINACAK, 100'E YAKIN İSİM VAR'



TGRT'de konuşan gazeteci Cem Küçük, Tayyar'ın öne sürdüğü isme yönelik: “Adli kaynaklardan aldığım bilgilere göre Şamil Tayyar'ın bahsettiği ve herkesin merak ettiği o isim bugün yarın alınacak. 2-3 tane daha büyük isime gidilecek, 100’e yakın isim var.” ifadelerini kullandı.

'İFADE TUTANAKLARI DOSYAYA GİRECEK'



“Cumhurbaşkanımız, ucu kime dokunursa dokunsun her türlü iddianın üzerine gidilmesi konusunda açık çek vermişti. Kimse dokunulmaz değildir. Soruya dönecek olursak, cevabı gizli tanık ifadesinde var. Yarın bu ifade tutanakları dosyaya girecek, herkes öğrenecek. ” Bu arada İBB davasında tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, Ersoy ile cezaevinde karşılaşmasını anlattı. Gökce, Şokta görünüyordu. “İyi olacağım herhalde” diyebildi. Sonra gelen avukat arkadaşı ile sarıldılar. Avukat hanım ağlayınca hepimiz etkilendik” diye konuştu.