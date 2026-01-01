Kaza, akşam saatlerinde Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 COE 204 plakalı otomobil, kar temizleme çalışması yapan greyderle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan Mehmet Yılmaz ile birlikte 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Mehmet Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Yılmaz’ın yaklaşık bir hafta önce Batman’da kalp ameliyatı geçirdiği ve bugün taburcu olduktan sonra memleketi Siirt’e dönmek için yola çıktığı öğrenildi.