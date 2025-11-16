Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Manisa Halk Buluşması’na katıldı. Manisa Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Ağıralioğlu, merhum Ferdi Zeyrek’i andı.

İktidarın politikalarını eleştiren Ağıralioğlu, ülkenin 85 milyona yetecek kaynaklara sahip olduğunu belirterek, memleketin bu haline razı olmadıklarını ifade etti. 5 yıldır enflasyonun düşürülmeye çalışıldığını ancak hedeflerin tutturulamadığını kaydeden Ağıralioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HER GÜN YENİ BİR VERGİ OLUŞTURUYORSUNUZ"

"Tarım girdilerinin maliyetlerinin verdiğiniz destekle karşılanmamasına razı değiliz. Biz verdiğiniz yevmiyeyle bir öğün yemek yiyememeye razı değiliz. Tarlada ürüne verdiğiniz satış fiyatına, mazot fiyatlarına razı değiliz. Evlatlarımız iş bulamıyor, razı değiliz. Cezaevlerinden tahliye ettiğiniz insanların, milletin evlatlarını katletmesine sonra da 5-6 sene yatıp çıkarılmasına razı değiliz. Cezaların caydırıcılığının olmamasına razı değiliz. Torpile, mülakat adaletsizliğine razı değiliz. Adalet siyasetin gölgesinde kaldı, razı değiliz. Annelerin kreş parasına çalışmak zorunda kalmasına razı değiliz. Planlama kapasitesizliğiniz yüzünden memleketin yaşanamaz hale gelmesine razı değiliz. Hiçbir masrafınızdan tasarrufa gitmiyorsunuz, enflasyonla mücadele programının bütün yükünü vatandaşın üstüne yazıyorsunuz. Bütçe disiplinini oluşturmak için her gün yeni bir vergi oluşturuyorsunuz. Razı değiliz.”

"BİZİ YAŞAYAMAZ HALE GETİRDİNİZ”

Ülkenin mevcut durumunun AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 senesinden daha kötü olduğunu vurgulayan Ağıralioğlu, “İnsanı yaşat ki diye başladığınız yolda milleti yaşayamaz hale getirdiniz. 23 yıl milletinizin kabusu, çocuklarımızın katilinin umut hakkı oldunuz. İki senede bir hainlerle kahramanların yerini değiştiriyorsunuz. Kendinizi devlet sanmanıza razı değiliz. Muhalefet yapınca ‘israf’ siz yapınca ‘itibardan tasarruf olmaz’ demenize razı değiliz. Size bir ülke teslim ettik. 23 yıldır milletiniz arkanızda duruyor. 2002’den daha zor şartlarda bizi yaşayamaz hale getirdiniz. Razı değiliz. Geçen seçimde Öcalan’a söverek seçim kazandınız. Bu sene övüyorsunuz. Razı değiliz. Biz iktidar namzetiyiz. Bu memleketi gürül gürül bir memleket haline getirmeye söz verenleriz. Memleket nasıl toparlanır, devlet nasıl devlet olur, millet nasıl ayağa kalkar, Hazine nasıl dolar... Sanki atom parçalıyorlar. Memleket yönetimi sanki atomu parçalamak gibi bir şey. Borcu, vergisi, evladı bizim. Ona rağmen kendisine teflon tava gibi hiçbir şeyi yapıştırmayan, mahcup olmayan, millete verdiği sözü tutmadan muhalefeti suçlayan yönetimden razı değiliz. Keşke sözlerini tutsalardı” dedi.

"EŞ CUMHURBAŞKANLIĞI ÖNERİSİ"

‘Eş cumhurbaşkanlığı" öneren Ağıralioğlu, şunları söyledi:



“AKP ve MHP memlekete verdiği sözleri tutamadı diye parti kurmak zorunda kaldık. Anahtar Parti, MHP ve AK Parti’nin yapamadıklarının kefareti olarak kuruldu. Biz, onların yapamadıklarını, söz verip de tutamadıklarını onlar adına tutmak zorundayız. İsrafı ve yolsuzluğu engelleyeceğiz. Adaleti herkesin sığınacağı liman yapacağız. Adalet için bize teşekkür edeceksiniz. Eğip büzdüğünüz çiftçiler için bize teşekkür edeceksiniz. 20 bin lira emekli maaşı, 22 bin lira asgari ücret veriyorsunuz. Verdiğimiz paralarla kiraların yarısı ödenmiyor. Ülkemizi toparlayacağız. Millet verdiğiniz paralarla 5-10 gün geçinemez hale geldi. Millet misafir ağırlayamaz hale geldi. Çocuklarına düğün yapamaz hale getirdiniz.

“ANAHTAR PARTİ SENİ BU DERTTEN KURTARACAK”

Sonra cumhurbaşkanımıza ‘küresel lider’ diyorlar. Ben anlatayım küresel liderliği. Esprili anlatayım, cumhurbaşkanına sert konuşmanın riski var. Sayın Cumhurbaşkanımıza nezaket sataşması yapıyorum. Ben uluslararası toplantılarda Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı konuşmaları çok beğenirim. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ fıstık gibi bir laftır. Filistin, İsrail neresidir diye gösterdiği haritaları çok kıymetli bulurum ben. Ama Reis dünyayla ilgileneceğim derken milletini unuttu. Ben Türkiye liderliğine itiraz ediyorum. Eş Cumhurbaşkanlığı gibi bir şey uydurdum ben. Sen uluslararası toplantılarda konuş. Biz hazineyi dolduralım, sen konuş. Parası olan bir devlet başkanı gibi konuş. Biz parasını değerli hale getirelim. Sen parası değerli bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak konuş. Biz hazineyi dolduralım sen de git Türkiye Cumhuriyeti adına herkesi şamarla. Sen şimdi hazinesi boş bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak konuşuyorsun o seni zayıflatıyor. Anahtar Parti seni bu dertten kurtaracak.

“TAYYİP ERDOĞAN BUNLARI YAPMAK ZORUNDAYDI YAPMADI”

Dünya liderisiniz siz. Sizin dünya liderliğinizin bize ne faydası var? Enflasyonda, faizde, madde bağımlılığında dünya lideriyiz. Yolsuzlukta, yoksullukta derece yapıyoruz. Dünya liderimiz var ama ülkenin haline bakın. Bu ülke, 600 milyar dolar faiz ödemiş. Bütçe açığı derdimiz var. Cari açığın sebebi adalet açığı, bütçe açığının sebebi demokrasi açığıdır. Sizin adaletsizliğiniz cari açığa sebep olur. Anahtar Parti o yüzden kuruldu. ‘Tayyip Erdoğan’ın yapamadıklarını sen nasıl yapacaksın’ diyorlar. Tayyip Erdoğan bunları yapmak zorundaydı yapmadı. En çok o yapabilirdi. Yapamadı. AK Parti’ye soruyoruz. Sizin neyiniz eksik? Ne istiyorsunuz milletimizden. Çocuklarımızın hayallerini mümkün kılabilmek için sizin neyiniz eksik? Her şeyi yapmaya kudretiniz varken siz yönetimi maharetle buluşturamadığınız için yapamayanlarsınız. Millet sizden korkmaya başladı. Siz kimsiniz ki millet sizden korkuyor! Siz milletinizden korkacaksınız. İstiklal Marşı ‘Korkma’ diyen bir milleti sizden korkar hale getirdiniz. Biz sizin elinizden, dilinizden emin değiliz. Biz neden millet olarak sizin yapacaklarınızdan korkuyoruz?”

“SİZ BU MEMLEKETTE DERTLERİN SEBEBİSİNİZ”

Ülkenin mevcut sorunlarının tek adres olarak iktidarı gösteren Ağıralioğlu, “Milletini unutmuş bir siyaset, tezavuzuyla yola çıkıp kibirlenen siyaset. İki sene önce hain dediklerine kahraman diyen, yolun başında ‘yüzük’, sonunda ‘saray’ diyen bir siyaset. 60 yaşında uçaklarda evlatlarını kaybedip kendisine 14 uçak alan bir siyaset. 23 yıldır iktidarda tutuyoruz, çözmek zorunda olduğu sorunlarını çözemeyip sadece CHP’yi yeniyoruz diyen siyasete konuşuyorum. CHP’yi yeniyorsunuz; enflasyonu, yolsuzluğu, işsizliği yenemiyorsunuz. Tayyip Bey ancak CHP’yi yenmeye konsantre olmuş. Siz iktidarda kalsanız da bu memleketin başındaki en büyük dertsiniz. Siz bu memlekette dertlerin sebebisiniz” dedi.