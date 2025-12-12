Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta memleketi Trabzon'un tüm ilçelerini gezdi, esnafa ziyaretlerinde bulundu. Ağıralioğlu, bazı ilçelerde de parti binalarının açılışlarına katıldı.

Trabzon'da açıklama yapan Ağıralioğlu, "Yönetim iradesini Rize'den Trabzon’a çekeceğiz" demişti.

Ağıralioğlu’nun bu sözlerini gerekçe gösteren iki kurucu il yönetim kurulu üyesi Anahtar Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın toplantısında istifa ettiklerini duyuran iki Anahtar Partili yönetici AKP Rize İl Başkanlığı’na giderek İl Başkanı Yılmaz Katmer ile görüştü.

Katmer, "2001'den beri bizimle beraber olan kardeşlerimiz gibisiniz benim gözümde. Siz esasında çok büyük bir adım attınız. Rize'nin geleceğine katkıda bulunmak için saflarda yerinizi aldınız." dedi.

ANAHTAR PARTİ: 'İSTİFA EDEN SADECE 2 KİŞİ'

Söz konusu gelişmeyle ilgili Anahtar Parti Rize İl Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Parti, üyelikten istifa eden kişi sayısının sadece 2 olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

Anahtar Parti Rize Teşkilatı’nda yaşandığı iddia edilen kriz üzerinden yürütülen algı çalışmalarının asılsız olduğu, İl Başkanlığımız tarafından yapılan açıklamayla net bir şekilde ortaya konmuştur.

Kamuoyunu yanıltmak amacıyla istifa görüntüleri paylaşan bazı kişilerin hâlihazırda AK Parti üyesi olduğu da tespit edilmiştir. Bu durum, meselenin bir iç kriz değil; güçlenen Anahtar Parti’yi durdurmak için başvurulan ucuz algı oyunlarının bir parçası olduğunu açıkça göstermektedir.

10.12.2025 Çarşamba günü akşam 18.15 civarında Anahtar Parti’den görsel video ile istifa eden arkadaşlardan yöneticimiz olan gerçekte 2 kişi olup; bunun dışında “350-400” söylemi gerçek dışıdır. Bu sayı, nicelik açısından haberlerde gündem olabilmek için kullanılmıştır.