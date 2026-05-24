İsviçre merkezli Allseas şirketi tarafından geliştirilen gemi, Güney Kore’de inşa edildi ve yıllar süren çalışmaların ardından aktif göreve başladı. Pioneering Spirit’i benzerlerinden ayıran en dikkat çekici özellik ise gövdesinin ön kısmındaki dev açıklık oldu.

Geminin burnunda yer alan U şeklindeki boşluk sayesinde dev petrol platformları iki taraftan kavranabiliyor. Ardından platform tek parça halinde kaldırılarak denizden çıkarılıyor.

TEK PARÇADA DEV PLATFORM TAŞIYOR

Normal şartlarda açık deniz platformlarının sökülmesi haftalar hatta aylar sürebiliyor. Ancak Pioneering Spirit, binlerce tonluk yapıları tek seferde kaldırabilecek şekilde tasarlandı. Geminin kaldırma sistemi yaklaşık 48 bin tonluk üst platformları taşıyabiliyor.

Dev gemi özellikle Kuzey Denizi’ndeki eski petrol platformlarının sökülmesinde kullanılıyor. Gemi, daha önce Norveç ve İngiltere açıklarında bulunan birçok büyük platformun kaldırılmasında da görev aldı.

Geminin yalnızca üst yapıları değil, deniz tabanındaki ağır boru hatlarını da taşıyabildiği belirtiliyor. Bunun için gemide dev boru döşeme sistemleri bulunuyor. Uzmanlara göre bu teknoloji, açık deniz enerji sektöründe operasyon sürelerini ciddi şekilde azaltıyor.

DENİZCİLİK TARİHİNİN EN PAHALI PROJELERİNDEN BİRİ

Pioneering Spirit’in maliyetinin yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Gemide aynı anda yüzlerce personel görev yapabiliyor. Dev yapının hareket sistemi ise çok sayıda güçlü motor ve gelişmiş konumlandırma teknolojisiyle kontrol ediliyor.

Uzmanlara göre gemi, şimdiye kadar inşa edilen en sıra dışı mühendislik projelerinden biri olarak görülüyor. Özellikle tek parça kaldırma sistemi sayesinde denizcilik sektöründe birçok operasyonun çalışma şeklini değiştirdiği ifade ediliyor.