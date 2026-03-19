Ağız ve diş sağlığı alanında en sık karşılaşılan problemlerden biri olan gömülü 20’lik dişler, birçok kişi için ağrı, enfeksiyon ve çene problemlerine yol açabiliyor. Özellikle genç yetişkinlik döneminde ortaya çıkan bu dişler, çenede yeterli alan bulunmadığında tam olarak çıkamayarak diş etinin veya kemiğin içinde gömülü kalabiliyor. Bu durum, zamanla çevredeki dişleri de etkileyerek ciddi ağız sağlığı sorunlarına neden olabiliyor. Diş hekimi ve çene cerrahı Süleyman Kaman, gömülü 20’lik dişlerin erken teşhis ve doğru planlama ile kontrol altına alınabileceğini belirtiyor.

Gömülü 20’lik dişler hangi sorunlara yol açıyor?

Uzmanlara göre gömülü 20’lik dişler çoğu zaman başlangıçta belirti vermese de zamanla farklı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Çenede yeterli alan bulunmaması nedeniyle dişin tam olarak çıkamaması, çevredeki dokularda baskı oluşturabiliyor. Bu durum ağrı, şişlik, diş eti enfeksiyonları ve komşu dişlerde hasar gibi problemlere yol açabiliyor.

Uzmanlık eğitimini Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında tamamlayan çene cerrahı diş hekimi Süleyman Kaman, özellikle genç yaşlarda yapılan kontrollerin önemine dikkat çekerek: “Gömülü 20’lik dişler her zaman belirti vermeyebilir. Ancak çene yapısı uygun değilse bu dişler zamanla enfeksiyon, çene ağrısı ve komşu dişlerde çürük gibi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle düzenli diş kontrolleriyle erken dönemde değerlendirilmesi büyük önem taşır” diyor.

Erken müdahale neden önemli?

Eskişehir Diş Hastanesi’nde çene cerrahı olarak görev yaptıktan sonra 2018’de kurduğu Smile Eskişehir Diş Polikliniği’nde cerrahlık ve yöneticiliğe devam eden Süleyman Kaman, gömülü dişlerin zamanında değerlendirilmesinin önemini şu sözlerle vurguluyor: “Erken dönemde yapılan değerlendirmeler, dişin çekilmesinin gerekip gerekmediğini belirlememizi sağlar. Bazen takip yeterli olabilir, bazen ise cerrahi müdahale en doğru seçenek olur. Ama geç kalındığında enfeksiyonlar, kistler veya çevre dişlerde hasar gibi daha karmaşık sorunlarla karşılaşabiliyoruz.”