AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

AĞRI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



MADDE 1 - İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

Mülkiyeti Belediyemize ait Ağrı İli Merkez İlçesi Leylekpınar Mahallesi 839 ada 8 numaralı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi Kapalı Teklif Usulüne (artırmalı) göre satışı yapılacaktır.



MADDE 2 - İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT

İhale 05/09/2025 Cuma günü Ağrı Belediye Başkanlığının, Fırat Mahallesi, Atalay Caddesi, No:7 adresinde Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince 14:30’ da yapılacaktır.



MADDE 3 - SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZ İLE TAŞINMAZIN İHALE MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

Ağrı İli Merkez İlçesi Leylekpınar Mahallesi

Ada No



Parsel No Tapu Alanı (m²) Cinsi İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarih ve saat



839



8



819.30 Dört katlı kargir sinema binası.

(Riskli yapı olduğundan yapı yıkılmıştır.)

Bitişik Nizam

6 kat Ticaret Alanı



70.050.150,00-TL



2.101.504,50-TL



05/09/2025-

14:30



3.1-Geçici teminat nakit yada teminat mektubu şeklinde olabilir. İstekliler muhammen satış bedelinin %3’ü nispetinde geçici teminat vereceklerdir.

3.2-Geçici teminat olarak sunulan teminat mektupları; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26 ncı maddesinin (b) bendindeki bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları olmalıdır.

3.3-Geçici teminat tutarının iadesi için aradan geçecek sürede İDARE’den herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. Her ne suretle olursa olsun İDARE’ce alınan teminatlar haczedilmez ve üzerine ihtiyati tedbir konulmaz.



MADDE 4 - İHALEYE KATILMA ŞARTI VE İSTENEN BELGELER

4.1-2886 ve 4734 Sayılı Devlet İhale Kanunlarına göre yasaklı olmamak.

4.2-İhaleye iştirak etmek isteyenler evrak ve belgelerini tam ve eksiksiz olarak teslim etmek zorundadırlar. Evrak ve belgeleri eksik olanların teklifleri dikkate alınmaz.

4.3-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre yapılacak ihalelere katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

4.4-Taşınmaz Satış Şartnamesi mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir veya 5.000,00-TL (BeşBinTürkLirası) karşılığında satın alınabilir.

4.5- Leylekpınar Mahallesi 839 ada 8 numaralı taşınmaz; ihale sürecinde ve sonrasında söz konusu taşınmazın tapusunun üzerine herhangi bir haciz, şerh veya takyidat gelirse istekli aynen kabul etmiş sayılır.

4.6-Taşınmazın muhammen satış bedeli altındaki teklifler dikkate alınmaz.

4.7- Kapalı Teklif Usulünde artırma safhasında yapılacak olan artış miktarları 1.000.000,00-TL’den az olamaz.



4.8-İstenen belgeler

A)Gerçek kişilerden istenen belgeler

a) Dilekçe (İhaleye Katılım)

b) Taşınmaz Satış Şartname bedelinin ödediğine dair makbuz.

c) İhale ile ilgili geçici teminat mektubu veya geçici teminatın Belediyemiz veznesine ödendiğine ilişkin makbuz.

ç) Nüfus cüzdanı fotokopisi

d) Yerleşim yeri belgesi (2025 tarihli)

e) Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi(2025 tarihli)

f) İhaleye vekâleten girecekler için 2025 yılında düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

g) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

ğ) Taşınmaz Satış Şartnamesindeki satış şartlarını aynen kabulü anlamına gelmek üzere (okudum ibaresi bulunan) ve Taşınmaz Satış Şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı imzalanacaktır.



B) Tüzel Kişiliklerden istenen belgeler;

a) Dilekçe (İhaleye Katılım)

b) Taşınmaz Satış Şartname bedelinin ödediğine dair makbuz.

c) İhale ile ilgili geçici teminat mektubu veya geçici teminatın Belediyemiz veznesine ödendiğine ilişkin makbuz.

ç) Tüzel kişilik adına yetkili, olduğuna dair noterden onaylı vekâletname ve imza sirküleri

d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

e) Belediyemizden alacakları borcu yoktur belgesi(2025 tarihli)

f) Yerleşim yeri belgesi (2025 tarihli)

g) Vekâletle ihaleye katılım halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

ğ) İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortakça imzalı ortaklık sözleşmesi ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi)

h) İhaleye katılacak tüzel kişilikler genel kurul ve yönetim kurullarından ihaleye girileceğine dair karar alınması ve tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılacak bir kişiyi yetkilendirilmesi veya tüzel kişiliğin imza yetkilisi olduğuna dair belge/imza yetkilisinin vekili olduğuna dair belge gerekmektedir.

ı) İhale yasaklısı olmadığına dair taahhütname.

i)Taşınmaz Satış Şartnamesindeki satış şartlarını aynen kabulü anlamına gelmek üzere (okudum ibaresi bulunan) ve Taşınmaz Satış Şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı imzalanacaktır.



Tekliflerin hazırlanması

4.9- Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık yazılarak bir zarfa(iç zarf) konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu ihale konusu ada ve parsel numarası yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa(dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu ihale konusu ada ve parsel numarası yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler kabul edilmeyecek ve hiç yapılmamış sayılacaktır.



İhaleye ait dosya ve belgelerin verilme yeri

4.10-İhaleye girecek isteklerin 05/09/2025 Cuma günü en geç saat 11:30’a kadar ihaleye ait belgeleri dosya halinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındı karşılığında teslim edeceklerdir.

Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.



MADDE 5 - ÖDEME ŞEKLİ VE TAPU DEVRİ

5.1-Satışı yapılan taşınmazın ihale bedelinin tamamı peşin ödenecektir. Sözleşme imzalanmayacaktır.

5.2-Satışı yapılan taşınmazın tapu devri ve tescil işlemi, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.



MADDE 6 - HARÇ VE GİDERLER

6.1-İhale ve satış ile ilgili olarak her türlü vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler istekliye aittir. İstekli tarafından kanuni süresinde ödenecektir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idareye gelir kaydedilir.



MADDE 7 - İDARENİN YETKİSİ

7.1-İhale komisyonu (Belediye Encümeni) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Belediye Encümenince uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amirinin onayını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi onaylamaması halinde, istekli idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7.2-İhale Komisyonunun (Belediye Encümeni) ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

Not: Bu duyuru kapsamında yapılacak işlemlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanır. İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) 2886 sayılı Kanun uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.





2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN02282237