Celal Karatüre'nin seslendirdiği 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisi bu kez minik bir kız çocuğunun dansıyla gündeme geldi.

Ağrı Taşlıçay Yukarı Düzmeydan Ortaokulu'nda öğrenciler tarafından 'Kabe'de Hacılar Hu Der Allah' ilahisi söylenirken, okuldaki Ramazan etkinliğini ailesiyle birlikte izlemeye gelen minik bir kız çocuğu dans etti.

İzleyenlere tebessüm ettiren görüntüler cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Kısa sürede milyonlara ulaşan minik kızın dansı yabancı sosyal medya hesaplarının da dikkati çekti. Türkiye'de gündem olan dans videosu dünyanın da gündemine girdi.