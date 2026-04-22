Nuh’un Gemisi, araştırmacıların dikkatini çekmeye devam ederken, Nuh'un Gemisi Tarama Araştırmaları ekibinden Andrew Jones, Türkiye’deki Aprı Dağı’nda bulunan kaya oluşumlarıyla ilgili ‘heyecan verici yeni bulguların’ olduğunu söyledi.

Söz konusu bulguların efsanevi Nuh’un Gemisi’nin bir zamanlar varolduğunu kanıtlayabileceği öne sürüdü

Yer radarıyla yapılan taramalarda, oluşumun altında düzenli şekilde uzanan koridor ve tünel benzeri yapıların tespit edildiği öne sürülürken, araştırmacılar bu bulguların geminin güverte altındaki bölümlerine karşılık gelebileceğini savunuyor.

Yeni veriler, bu boşlukların yapının merkezine doğru uzanan ve birbirine bağlı bölmelerden oluştuğu kaydedilirken, araştırma ekibi bu durumun raslantısal değil bir plan dahilinde oluştuğunu iddia ediyor.

‘KUTSAL METİNLERLE ÖRTÜŞÜOR’

157 metre uzunluğundaki oluşumun, Tevrat’ta bahsedilen ölçülerle benzerlik gösterdiği iddia edilirken, İncil anlatımında da geminin üç katlı olduğuna vurgu yapa araştırmacılar, yeni bulguların bu tanımla örtüştüğünü belirtiyor.

2024 yılında yapılan çalışmalarda, oluşumun içinden ve dışından 88 toprak örneği alındı ve analiz sonuçlarında toprağın dış bölgelere kıyasla üç kat organik madde ve yüzde 38 fazla potasyum içerdiği belirlendi. Bu bulgular bölgede organik bir yapının bulunmuş olabileceğine yönelik düşünceleri kuvvetlendirdi.

Bölgede bulunan deniz kabukları ve mercan fosillerinin, alanın bir dönem su altında kalmış olabileceğini gösterdiği iddia edildi. Bu bulgular, “Büyük Tufan” anlatısıyla ilişkilendirilirken, bazı araştırmacılar tarafından destekleniyor.

DEVREYE ROBOTLAR GİRECEK

Araştırma ekibi yer altındaki boşlukları incelemek için robotik bir cihaz geliştirmeyi planlarken, bu cihazla yapı içindeki alanlardan daha net verilerin sağlanması hedefeniyor.