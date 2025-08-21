Gezegenlerin hizalanması, "Mersin Balığı Ayı" dolunayı ve yılın en etkileyici gök taşı yağmuru olan Perseidler ile astronomi tutkunları için dopdolu geçen Ağustos ayı, kapanışını nadir bir olayla yapıyor. 23 Ağustos 2025 Cumartesi günü, "Mevsimsel Kara Ay" olarak adlandırılan özel bir Yeni Ay evresi gerçekleşecek.

Gizemli 'kara ay' nedir?

Öncelikle belirtmek gerekir ki "Kara Ay", resmi bir astronomik terim değil. Gök bilimciler bu ifadeyi, alışılmışın dışındaki Yeni Ay döngülerini tanımlamak için kullanıyor. 23 Ağustos'ta yaşanacak olan "Mevsimsel Kara Ay" ise bir astronomik mevsimde normalde üç olması gereken Yeni Ay sayısının dörde çıktığı durumlarda gerçekleşir. Bu döngüde üçüncü sırada yer alan Yeni Ay, "Kara Ay" olarak isimlendirilir.

İçinde bulunduğumuz yaz mevsiminde Yeni Aylar 25 Haziran, 24 Temmuz, 23 Ağustos ve 21 Eylül'de gerçekleştiği için, bu hafta sonu yaşanacak olan evre bu tanıma tam olarak uyuyor.

Gözle görülebilecek mi?

Bu özel isimlendirmeye rağmen "Kara Ay", aslında gözle görülebilen bir olay değil. Her Yeni Ay evresinde olduğu gibi, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle karanlık yüzü gezegenimize dönük olur. Bu nedenle gökyüzünde Ay'ı görmek mümkün olmayacaktır.

Ancak bu durumun harika bir avantajı var: Ay ışığının olmaması, ay sonuna kadar gözlemlenebilecek olan Perseid meteor yağmurunun son kalıntılarını izlemek için mükemmel bir karanlık gökyüzü sunacak.

'Kara Ay' tarihleri

"Kara Ay" tanımı sadece mevsimsel döngülerle sınırlı değildir. Aynı takvim ayı içinde ikinci kez gerçekleşen Yeni Ay'a "Takvimsel Kara Ay", bir ayda (genellikle Şubat) hiç Yeni Ay olmamasına ise "Yeni Ay'sız" dönem denir.

Önümüzdeki yıllarda yaşanması beklenen bazı "Kara Ay" olayları şunlardır:

Mevsimsel Kara Ay: 23 Ağustos 2025

Takvimsel Kara Ay: 31 Ağustos 2027

Mevsimsel Kara Ay: 20 Ağustos 2028

Takvimsel Kara Ay: 30 Haziran 2030

Mevsimsel Kara Ay: 20 Haziran 2031

Takvimsel Kara Ay: 31 Ocak 2033

Yeni Ay'sız Ay: Şubat 2033