Kozmik enerjilerin rahatlama yerine huzursuzluk getireceği Ağustos ayı, astrolojik olarak yılın en yoğun dönemlerinden biri olmaya aday. Gökyüzündeki bu hareketlilik, bazı burçları konfor alanlarının dışına iterek önemli dönüşümler yaşamaya zorlayacak. İşte Ağustos ayında fırtınalı haftalara hazırlıklı olması gereken o 5 burç:

Akrep: Duygusal Yoğunluk Zirve Yapıyor

Akrepler için Ağustos, içsel çalkantıların tavan yapacağı bir dönem olacak. Özellikle 17-26 Ağustos arasındaki portal günleri, hassas Akrep burcunun sezgilerini aşırı derecede güçlendirecek ve onları adeta bir duygu seliyle baş başa bırakacak. Yönetici gezegenleri Plüton'un geri hareketi ise bu süreci daha da derinleştirerek acı verici ama bir o kadar da gerekli dönüşümleri tetikleyecek. Akreplerin bu dönemde kendi duygularının girdabında kaybolmadan bu yoğunluğu yönetmeyi öğrenmesi gerekiyor.

Oğlak: Yapılar Sarsılıyor, Hedefler Gözden Geçiriliyor

Disiplinli ve yapıya önem veren Oğlaklar, Ağustos ayında iki farklı kozmik güç tarafından zorlanacak. 9 Ağustos'taki Kova Dolunayı, Oğlakların mevcut düzenlerini ve güvendikleri yapıları sorgulamalarına neden olacak. Yönetici gezegenleri Satürn'ün geri hareketi ise öz eleştiri baskısını artırarak onları uzun vadeli hedeflerini yeniden değerlendirmeye itecek. Bu dönem, istikrar arzusu ile değişim dürtüsü arasında kalacak Oğlaklar için içsel çatışmalara sahne olabilir.

Koç: Sabır ve Diplomasi Sınavı

Doğal dürtüselliğiyle bilinen Koç burcu, Ağustos ayında sabır ve uzlaşma sınavından geçecek. Yönetici gezegenleri Mars'ın 7 Ağustos'ta Terazi burcuna geçmesi, onların ateşli ve direkt doğasını yavaşlatarak daha diplomatik olmaya zorlayacak. Bu durum, Koçlar için büyük bir meydan okuma anlamına geliyor. 17-26 Ağustos arasındaki portal günleri ise ruhsal hassasiyetlerini artırarak kafa karışıklığına yol açabilir. Bu dönemde acil eylem arzusunu dizginlemeyi öğrenmeleri kritik olacak.

Başak: Kaosun Ortasında Düzeni Bulmak

Titiz ve planlı Başaklar, Ağustos ayında alışık oldukları düzenin bozulmasıyla yüzleşecekler. 11 Ağustos'a kadar sürecek olan Merkür retrosu, iletişim sorunları ve teknik aksaklıklarla mükemmeliyetçi Başakları zorlayabilir. 23 Ağustos'taki Yeni Ay bir miktar berraklık getirse de, ay sonuna kadar devam eden kaotik portal günleri, kontrol edemedikleri enerjilerle başa çıkmalarını gerektirecek. Başakların bu ay kusurları kabul etmeyi ve akışa güvenmeyi öğrenmesi gerekiyor.

Yengeç: Duygusal Güvenlik Alanından Çıkış

Hassas Yengeçler, Ağustos ayında duygusal anlamda zorlu bir süreçten geçecek. 25 Ağustos'ta Venüs'ün Aslan burcuna geçişi, onları alıştıkları sakin ve güvenli sevgi anlayışından çıkarıp daha dramatik ve gösterişli bir aşk enerjisiyle tanıştıracak. 9 Ağustos'taki Kova Dolunayı ise bir yandan derin bağ kurma ihtiyaçlarını, diğer yandan bağımsızlık arzularını tetikleyerek içsel bir çelişki yaratacak. Yengeçler, doğal şefkatli yapılarını, gökyüzünün öz güven çağrısıyla dengelemelidir.