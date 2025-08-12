Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini söyledi.
Çelik, özellikle iç ve güney bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, kuzey bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olacağını belirtti. Marmara Bölgesi’nde kuzeyli rüzgarlarla birlikte sıcaklıkların azaldığını ifade eden Çelik, “Önümüzdeki 3 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında etkisini sürdürecek.” dedi.
YAĞIŞLAR MARMARA'YA UĞRAMAYACAK
Yağışların ise 3-4 gün boyunca yalnızca Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kısa süreli görüleceğini aktaran Çelik, ülkenin büyük bölümünde az bulutlu ve açık havaların etkili olacağını bildirdi.
SICAKLIKLAR 30 DERECENİN ÜSTÜNDE SEYREDECEK
En yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu’da 40 derecenin üzerinde seyredeceğini vurgulayan Çelik, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Ankara’da sıcaklığın 34-35, İstanbul’da 30-31, İzmir’de ise 36-38 derece civarında olacağı kaydedildi.