Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, polisin dikkati muhtemel bir silahlı saldırıyı engelledi. Olay, akşam saatlerinde Çark Caddesi civarında meydana geldi.
Polis ekipleri, kavurucu sıcak havaya rağmen mont giyen bir kişiden şüphelenerek durdurmak istedi.Polislerin kendisine yöneldiğini fark eden şüpheli, kaçmaya başladı.
Şüpheli kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Polisin yere yatırıp kelepçelediği şüphelinin üzerinde yapılan aramada, namlusuna mermi sürülmüş tabanca ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli, gazetecilerin "Neden kaçtınız?" sorusuna "Kaçmadım" yanıtını verdi.