Kanada’nın Vancouver kentinde yapılan sıra dışı bir operasyonla kör bir adam, dişi sayesinde yeniden görebilir oldu. Doktorlar, adamın gözüne dişini takarak gözlerini açtı.

34 yaşındaki Brent Chapman yıllar önce nadir görülen Stevens-Johnson sendromu nedeniyle görme yetisini kaybetmişti.

Yirmi yılda 50’den fazla başarısız ameliyat geçiren Chapman için umut ışığı, kendi dişinin kullanıldığı çığır açıcı bir yöntem sayesinde oldu.

Chapman'ın arka dişlerinden bir tanesi, yanağına yerleştirilerek gözü ve beyni arasında bir "sinir köprüsü" görevi gördü.

Doktorlar, birkaç ay boyunca dokuların kaynaşması bekledi, ardından Chapman hızla göz ameliyatına alındı ve gözündeki doğal lens yerine yeni bir lens yerleştirildi.

Operasyonu gerçekleştiren göz cerrahı Greg Moloney, bu yöntemin vücudun reddetmeyeceği güçlü bir yapı sağladığını ve plastiği taşıyabilecek tek biyolojik parça olduğunu anlattı.

Yanağa takılan dişin nasıl işlediğini analtan Moloney, “Bu bir köprü dokusu, ışığı odaklayan lens ile vücut arasında yaşayan bir bağ” dedi.

Moloney, dişin içindeki sinirlerin gözü beyne sinirlere yakın olduğunu, bu şekilde göz ve beyni yeniden bağlayabildiğini belirtti. Chapman, ameliyat sayesinde yeniden görebilir oldu.

Mercek ameliyatına da değinen Moloney, ameliyatı kırılmış bir arabanın ön camını değiştirmeye benzetti. Doktor, "merceğin de değişmesiyle, hastamız berrak bir görüşe sahip oldu" dedi.

Chapman ilk kez göz teması kurabildiği anı “Yirmi yıl sonra sevdiklerimle tekrar göz göze gelmek çok duygusaldı. Gerçekten harika bir histi” sözleriyle anlattı.

Ameliyat sonrası ilk anda el hareketlerini görebilen Chapman’ın görüşü birkaç ay içinde keskinleşti. Ancak 20/30 seviyesinde görme yetisi kazanan Chapman'in geleceğinde yine körlük olabilir.

Chapman'in görüş yetisini koruması için yüzde 50 ihtimal veriliyor. Körlükten yeni kurtulan adam, gelecek 30 yılda tekrar kör olabilir.

Ancak bu durum, Chapman'i ürkütmüyor, kısa bir süre görebilmesi bile onu çok mutlu etmiş. Chapman şimdi “tamamen yeni bir dünyada” yaşadığını söylüyor.