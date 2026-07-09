2026 Dünya Kupası'nın sürpriz performans gösteren ekiplerinden biri de Norveç Milli Takımı oldu. İskandinav ülkesinin yıldız golcüsü Erling Haaland ise 7 kez fileleri havalandırarak takımının başarısında öne çıkan isim olarak dikkat çekti. Manchester City'nin dev santrforunun bu performansının ardında sınırları aşan bir beslenme düzeni olduğu ortaya çıktı.

GÜNDE 6 BİN KALORİ

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre 25 yaşındaki golcü, her gün 6 öğün yemek yiyor ve 6 bin kalori alıyor. Dev 'Viking'; tavuk, biftek, balık, yumurta, makarna, sebze, sakatat, çiğ süt ve balla besleniyor.

AĞZINI BANTLAYIP UYUYOR

Öte yandan performansının sırrı yalnızca bu çılgın beslenme düzeninde saklı değil. Haaland ayrıca uykusuna da çok dikkat ediyor ve uykuyu 'dünyadaki en önemli şey' olarak tanımlıyor. Uykuya dalarken mavi ışık engelleyici gözlük takan yıldız golcü, burnundan nefes almak için dudaklarına bant yapıştırıyor.

300 ŞINAV 1.000 KARIN EGZERSİZİ

Güçlü fiziğiyle rakip savunmaların korkulu rüyası haline gelen Haaland; her gün 300 şınav çekip 1.000 karın egzersizi yapıyor. Her gün buz banyosu yapıp saunaya giren yırtıcı golcü, hücrelerini sürekli olarak yeniliyor.