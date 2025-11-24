'Sevemedim Kara Gözlüm', 'Benim Gözüm Sende', 'Sevenler Mesut Olmaz', 'Unutursun Diye', 'Kahverengi Gözlerin' gibi birçok imza şarkısı bulunan Muazzez Ersoy, yoğun konser temposunu hiç bırakmadı. 67 yaşındaki şarkıcı, zaman zaman açıklamalarıyla gündeme otursa da hep kariyeriyle öne çıkan isimler arasında yer aldı.

Önceki gün ise sosyal medyada paylaştığı pozlar ile büyük bir değişimini gözler önüne serdi. Ersoy'un tarzındaki ve yüzündeki değişiklikler dikkat çekti.

Muazzez Ersoy geçen günlerde yaptığı bir açıklamada "Yediğime içtiğime, uykuma dikkat ederim. Gece hayatım yok, ağzıma alkol sürmem. Günde 1 öğün yiyorum ama bir öğünü saatlere bölerek yiyorum. Ahdettim yaşlanmayacağım, buruşmayacağım" demişti.

Eski haliyle şimdiki hali yan yana karşılaştırıldığında, Muazzez Ersoy burun estetiği/rinoplasti dokunuşu, dudak dolgusu, elmacık dolgusu, çene hattı dolgusu ve tüm yüz botoks yaptırmış gibi gözüküyor.