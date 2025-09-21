MHP lideri Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan “Terörsüz Türkiye” sürecinde, TBMM’de 51 milletvekilinden oluşan komisyon 45 gündür çalışma yapıyor. Şimdiye kadar her kesimden çok sayıda isim dinlendi. Komisyonda en çarpıcı konuşmalardan birini ise Gazi, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Işık yaptı. Işık, komisyonda teröle mücadelede iki gözünü, bir ayağını ve parmaklarını kaybeden gaziden bahsetti.

‘ÖNCE ALİ’YE DİNLEYİN’

Işık, “Komisyonda süreçle ilgili karar alırken eliniz, yüreğiniz titresin, Konyalı gazi Ali’yi unutmayın” dedi. Kendisi de terör gazisi olan Işık, milletvekillerine “Terörsüz Türkiye konusunda görüşü ilk sorulacak kişi Ali’dir, şehidimizin gözü ile gören bir gazidir” diye seslendi. Işık’ın “Konyalı Ali” dediği 52 yaşındaki Ali Büyüktürkmen’e SÖZCÜ ulaştı. Büyüktürkmen, 8 Ağustos 1994’te er olarak vatani görevini yaparken Diyarbakır Hani kırsalında mayına bastı. Patlamada iki gözünü, bir elinin parmaklarını ve sağ bacağını diz altından kaybetti. Yıllarca karanlıklar içinde kalan Büyüktürkmen’e kornea nakli yapıldı ve şehit olan bir Mehmetçiğin gözü takıldı. Büyüktürkmen, Meclis’in “Terörsüz Türkiye” çalışmaları konusunda şunları söyledi:

‘ÇOCUKLARI UNUTMAYIN’

“Ben terör bitsin diye bu ülkeye iki gözümü, bir ayağımı ve elimin parmaklarını verdim. Vatan için canımı isteseler veririm. Gazi Ali olarak benim için hiç önemli değil. Ancak, öbür dünyada o gözüyle gördüğüm şehidimize cevap veremeyeceğim bir karar alınmasın.” Işık da komisyonda, “Her gece bir fotoğrafın altında sabahlayan şehit babasını, ‘Vatan sağ olsun’ diyen şehit annesi, eşini asker selamıyla son yolculuğuna uğurlamış şehit eşini; çocukluğu mezar başında mermer silmekle geçen ve yorgan altında gizlice ağlayan şehit çocuklarını da unutmayın” ifadelerini kullandı.

Ali Büyüktürkmen

16 AMELİYAT GEÇİRDİ

Terör saldırısında, iki gözünü, sağ bacağını ve el parmaklarını kaybeden gazi Büyüktürkmen kornea nakli sonrası yedi yıl süreyle yine göremedi, 16 ameliyat geçirdi. Gazimiz şimdi şehidin sol gözü ile ve yüzde 45 oranında görüyor.

Mustafa Işık

‘Teröristler cezasız kalmasın’

Gazi Mustafa Işık, komisyon çalışmaları için şunları söyledi: “Bizler ölümden, kolumuzun ya da bacağımızın kopmasından korkmuyoruz. Korkumuz teröristlerin cezasız kalmasıdır. Suç işleyen, kurşun sıkan, bomba atan, askeri, polisi, öğretmeni, korucuyu, vatandaşı katleden cezasını çekmelidir. Öcalan’ın afla gündeme gelmesini asla kabul etmiyoruz. Kutlamalara, teröristbaşının fotoğraflarının sokaklarda dolaşmasına, sözde paçavra bayraklara müsaade edilmesin. Şehit yakını ve gazilerin sabrı daha fazla zorlanmasın.”