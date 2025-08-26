Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin katıldığı Malazgirt Zaferi'nin kutlamaları için Bitlis Ahlat'ta görevlendirilen polislerden bazılarının kumanyalar nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşadığı öne sürüldü.

Kendisini polis yakını olarak tanıtan bir hesaptan paylaşılan görüntülerde bazı polislerin hastanede olduğu görüldü. Söz konusu paylaşımda, "Ahlat'ta görevlendirilen polislere verilen kumanya, çoğu çiğ çıkmış görevlilerden zehirlenip hastaneye götürülenler olmuş doğu ve güneyden çok sayıda görevli gitmiş! Sayın yetkililer ilgili kurumlar benim Arkadaşlarımın ve Ailemin sağlığı önemli değil mi? Derhal normal sağlıklı kuvvetlendirici yemek tatlı içecek yollayın!" ifadesi kullanıldı.

Polis yakının videosunu Emniyet Birlik Platformu da paylaştı.