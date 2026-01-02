Şirketin sahibi konumundaki Enerya Enerji, çarşamba günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, yürütülen sürece ilişkin kararını duyurdu.

Açıklamada, “Yapılan değerlendirmeler neticesinde anılan maden ruhsatlarının satın alınmasına yönelik görüşmelere devam etmeme kararı alınmıştır” denildi.

GÖRÜŞMELER BİR SENEDEN FAZLADIR SÜRÜYORDU

Ahlatcı Altın İşletmeleri, geçen yılın ortalarında maden ruhsatlarına ilişkin olarak Koç Holding iştiraki Demir Export ile birlikte Manuba Madencilik ve Meds Mine Madencilik ile görüşmeler yürüttüğünü kamuoyuna açıklamıştı. Ancak taraflar arasında anlaşmaya varılamadığı ve sürecin sonlandırıldığı açıklandı.

ŞİRKETTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Şirketimizin 05.05.2025 ve 23.06.2025 tarihli KAP açıklamalarında özetle; Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş. ile Demir Export A.Ş., Manuba Madencilik ve Enerji A.Ş. ve Meds Mine Madencilik A.Ş. arasında toplam dokuz adet maden ruhsatının satın alınmasına yönelik gizlilik sözleşmelerinin imzalandığı hususları duyurulmuş olmakla birlikte, Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji A.Ş. (Enerya) tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde anılan maden ruhsatlarının satın alınmasına yönelik görüşmelere devam etmeme kararı alınarak süreç sonlandırılmıştır."