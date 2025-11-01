ABD merkezli Axios sitesinin haberinde, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın, Bahreyn’in başkenti Manama’da Axios muhabirine yaptığı açıklamada, Şara’nın ziyaret planını doğruladığı belirtildi.

Barrack, Şara’nın Washington temasları sırasında ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona Suriye’nin katılımına ilişkin bir anlaşma imzalamasının beklendiğini ifade etti.

Barrack ayrıca, Suriye ve İsrail arasında yürütülen müzakerelerin beşincisinin, Şara’nın ABD ziyareti sırasında Washington’da gerçekleştirileceğini kaydetti. ABD yönetiminin, iki ülke arasında bu yıl sonuna kadar bir güvenlik anlaşması imzalanmasını hedeflediği de iddia edildi.

Ne Suriye hükümeti ne de Beyaz Saray, söz konusu ziyaret iddiasına ilişkin şu ana kadar resmî bir açıklama yapmadı.