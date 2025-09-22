Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi’ndeki evine "saldırı düzenleneceği, para karşılığı evinin kurşunlanacağı" iddiası üzerine Muğla Valiliği devreye girdi.

VALİLİK TALİMAT VERDİ, JANDARMA DEVREYE GİRDİ

Valilik talimatıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edilerek çevrede güvenlik tedbirleri artırıldı.

Jandarma ekipleri, evin çevresinde olası bir saldırıya karşı nöbet tutmaya başladı. Olayın ciddiyetle değerlendirildiği, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi. Aras’ın konutunun çevresindeki güvenlik uygulamalarının bir süre daha devam edeceği öğrenildi.