Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, 22 Ağustos 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BTV YouTube kanalından ayrıldığını duyurmuş ve “hakkımı helal etmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUĞUNU AÇIKLADI

BTV kanalının sahibi Bişar Özbey, Çakar hakkında dolandırıcılık ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Özbey, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Çakar ile 31 Mayıs 2026 tarihine kadar haftada 3 program yapmak üzere bir anlaşma yaptıklarını ve bu anlaşmanın münhasırlık içerdiğini belirtti. Özbey, Çakar’ın onayları olmadan A Spor ve Neospor YouTube kanallarında program yapmaya başladığını, bir yıllık peşin maaşını iade etmediğini ve kendisiyle iletişim kurulamadığını ifade etti.

Bişar Özbey, Çakar’a karşı hem suç duyurusunda bulunacağını hem de maddi tazminat davası açacağını duyurdu.