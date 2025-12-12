Futbolda bahis ve şike soruşturmasındaki yeni operasyon dalgasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar cuma günü gözaltına alınmıştı. Gözaltındayken kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çakar'ın anjiyo olmasının ardından sağlık durumu nedeniyle gözaltı kararı kaldırılmıştı.

Gözaltına alındığı sırada yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, taburcu edilmişti. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Çakar, ‘Bahis iddialarına ilişkin’ ifade vermek üzere adliyeye getirildi.

Daha önce savcılıktan yapılan açıklamaya göre; MASAK raporları ve yasal bahis platformlarından elde edilen veriler doğrultusundaki banka incelemelerinde, Çakar ve hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olan eşinin hesaplarında olağan dışı hareketler tespit edildiği aktarılmıştı.

Ahmet Çakar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çakar'a ayrıca yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanacak.