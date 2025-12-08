Futbolda bahis ve şike soruşturmasındaki yeni operasyon dalgasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar cuma günü gözaltına alınmıştı. Gözaltındayken kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çakar'ın durumu belli oldu.

Ahmet Çakar''ın kalp spazmı geçirdiği belirtildi. Çakar'ın hastanede anjiyoya alındığı öğrenildi.

Beyaz TV'deki programda Ahmet Çakar hakkında bilgi veren Ertem Şener, "Bu sabah Ahmet Hoca'nın bir kalp spazmı geçirdiği. Bazı siteler kalp krizi dediler, değil. Avukatıyla görüştüm, bir kalp spazmı geçirdi" ifadelerini kullandı.

Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı ve tedavisinin sürdüğü aktarıldı.