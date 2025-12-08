Futbolda bahis ve şike soruşturması nedeniyle gözaltında olan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar için karar verildi.
Futbolda bahis ve şike soruşturmasındaki yeni operasyon dalgasında eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar cuma günü gözaltına alınmıştı. Gözaltındayken kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Çakar'ın anjiyo olmasının ardından sağlık durumu nedeniyle gözaltı kararı kaldırıldı.
Çakar’ın hastanede tedavisi sürerken, iyileşme sürecine bağlı olarak tedavisi tamamlandığında adliyeye mevcutlu şekilde sevk edilmesi talimatı verildi.