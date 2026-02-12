Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de gazetecilerle bir araya geldi.

Davutoğlu, Türkiye'nin küresel tablo karşısında düşünce özgürlüğünü, kamu kurumlarının kapasitesi ile siyaset yapısını güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, partisinin ittifak çalışmalarına da değindi.

Muhalefet partilerinin ayrı ayrı hareket etmesinin Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunlara çözüm üretmede yetersiz kalacağını savunan Davutoğlu, "Şimdi son bir ay içerisinde hareketlenme var" dedi.

'UMARIZ KISA SÜREDE TAMAMLANIR'

Davutoğlu, liderlerle tek tek görüştüğünü de söyleyerek şunları söyledi:

"Hepimizin küçük hesapları bırakması lazım. Dünyada bu olaylar yaşanırken Saadet Partisi'nin, DEVA Partisi'nin, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti'nin ayrı ayrı bir şeyler yapması dünyadaki gelişmeleri ne kadar değiştirir, Türkiye'yi ne kadar tahkim eder?

Dolayısıyla bizim bu konuda şimdiye gösterdiğimiz çabayı herkes biliyor. Bundan sonra da her iyiniyetli çabayı göstereceğiz.

Ümit ederiz ki kısa sürede bu ittifak görüşmeleri tamamlanır. Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var."