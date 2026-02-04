Çocuklara yönelik cinsel saldırı ve işkence suçlarından hüküm giymiş ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'le ilgili yakın zamanda ABD Adalet Bakanlığı tarafından yaklaşık 3 milyon sayfadan oluşan yeni belgeler kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu belgeler arasında yer alan tanık ifadeleri ve mahkeme kayıtlarında, Epstein'ın insan ticareti ve pedofili ağıyla bağlantılı olduğu iddia edilen özel adasına (Little St. James Adası) Asya, Avrupa ülkeleri ve Türkiye'den de reşit olmayan kız çocuklarının getirildiği yönünde iddialar bulunuyor.

Özellikle 2009 tarihli bir mağdur ifadesinde (Jane Doe No. 102 olarak anılan şikayetçi), şu ifadeye yer veriliyor:

“Epstein, Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Asya ve daha birçok ülkeden İngilizce bilmeyen reşit olmayan kızları özel jetiyle taşıdı. İngilizce bilmeyenleri tercih ediyordu çünkü bu onları daha savunmasız kılıyor ve suçları yetkililere bildirmelerini zorlaştırıyordu.”

Bu iddialar, son dönemde Türkiye'de de gündeme geldi ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Epstein'le ilgili gelişmelerin ardından ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, 6 Şubat depremlerinin ardından kaybolan çocuklarla ilgili paylaştığı bilgiyi hatırlattı.

'55 ÇOCUK KAYIP'

Ercan konuyla ilgili X hesabında şu ifadeleri kullandı:

Üç yıl önce Malatya deprem bölgesinde yıkıntılar arasında, çadır yerleşimlerde, değerli arkadaşım Nasuh Mahruki ile incelemeler yaparken, mor çatı kadınlar derneğinden aldığım bilgiler doğrultusunda, depremden kurtulan küçük çocukların kaçırılmış olabileceğinden söz etmiştim. Savcılık bunu ihbar kabul ederek soruşturma açacağına, yanlış bilgilendirme diyerek beni gözaltına almıştı. Bugün gün yüzüne çıktı ki 6 Şubat depreminde 55 çocuğumuz kayıp. Ayıkla pirincin taşını. Kim suçlu kim suçsuz? Bu çocuklarımız nerede?