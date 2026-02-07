AFAD verilerine göre, dün saat 14.16’da Erzincan’da 4,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Merkez üssü Kemah olan sarsıntı, 4,52 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kısa süreli paniğe yol açan deprem sonrası uzmanlar açıklama yaptı. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Erzincan’daki 4,6 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ercan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Hakbilir’de 6 Şubat 2026 günü saat 14.16’da, M4,9 büyüklüğündeki küçük deprem olmuştur.

Deprem jeofizik verilere göre, yerin 3.1 kilometre odak derinliğinde Kuzey Anadolu Kırığında gerilim boşalımı olarak gerçekleşmiştir.

Kemah çevresindeki yapılaşma niteliğine göre bu büyüklükteki bir deprem köy Damları, yığma taş köy evleri dışında hasar yapmaz.

Daha büyük bir depremin ön belirtisi de değildir.

Bölge doğudan gelen ittirme güçleriyle gerilmesini sürdürecektir.

Kemah kesiminde depremin Yıkıcılık eşik değeri M6,3’den sonra başlar.

Çözüm sağlam yerde, sağlam yapı.

Çözüm; Yer-Yapı güvenlik belgesi.

Depremden kurtuluş güçlü ekonomiden geçer.

Soğuk bir kış günü 40.000 kişinin donarak, yanarak, göçük altında kalarak öldüğü 1939 M7,9 Erzincan depremini unutma.

Güçlü ekonomi, güçlü yönetimlerce sağlanır.