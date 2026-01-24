Ağustos 2025'te 6,2 büyüklüğünde deprem yaşanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece yarısı korkutan bir sarsıntı daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.24'te merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin büyüklüğü 5,1 olarak ölçüldü.

Sarsıntının derinliği ise 11,04 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem, başta İstanbul olmak üzere İzmir, Bursa, Aydın, Manisa ve diğer çevre illerden de hissedildi.

İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

‘GERGİNLİK GÜNEYDOĞUYA KAYIYOR’

Sındırgı’da süren deprem hareketliliği yurttaşlarda endişe yaratırken, deprem uzmanlarından art arda açıklamalar geldi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Sındırgı’daki sismik hareketliliğe ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ercan, yaşanan sarsıntıyı “Sındırgı’da süren deprem kasırgasının ürettiği bir artçı” olarak değerlendirdi.

Ercan, artçıların bir süre daha devam edeceğini belirterek, beklenen depremlerin 4.5 büyüklüğünü aşmasının öngörülmediğini söyledi.

Yer kabuğundaki tabloyu “şaşırtıcı derecede gergin” olarak nitelendiren Ercan, sismik stresin yön değiştirdiğine dikkat çekti.

“Gerginlik güneydoğuya kayıyor” diyen Ercan, bölgedeki risk dağılımının değiştiğini vurguladı.

TÜYSÜZ: 1 HAFTA KADAR DAHA HAREKETLİLİK BEKLENEBİLİR

Sındırgı merkezli depremin ardından konuşan Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bu depremlerin arından 4 büyüklüğünde depremlerin gelmesi normal. Ne kadar süre boyunca sürer bu artçı depremler bunu söylemek zor. Ağustos'tan beri neredeyse altı aylık süredir devam eden bir süreç var. Ne kadar sürer belirtmek güç ama bir hafta kadar daha hareketlilik beklenebilir" ifadelerini kullandı.