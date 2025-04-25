Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr.Ahmet Ercan, Sözcü TV'de Damla Doğan Tuncel'in sunduğu Para Politika programında Marmara Denizi'nde yaşanan 6,2'lik depremi değerlendirdi.

Marmara'da iki tane deprem beklediğini belirten Ercan, şöyle konuştu:

'TEK DEPREM 7,3 OLUR'

"Tek deprem bekliyorum desem durum kötü. Çünkü beklediğim deprem büyüklüğü 7,3 olur. Ama bunu ikiye paylaştıracak. Bunun sürekli olması gerekiyor. Biz buna İstanbul kolu diyoruz. Bu İstanbul kolunun depremi tam Küçükçekmece'nin karşısında patlayacak. Bir taraftan Kınalı'ya doğru kıracak, bir taraftan da Büyükçekmece'nin batısına kadar kıracak. Bu depremin beklenen büyüklüğü 6,4 ile 6,7.

Biz zaten burada bekliyorduk depremi. Neden burada bekliyorduk? Eskişehir'den gelen bir kırık var, Eskişehir-Trakya kırığı. Geliyor Mudanya'nın olduğu yerden geçiyor, burayı çatak yapıyor buradan Edirne'ye doğru gidiyor. Çatak noktaları bizim için çok tehlikeli yerler. Kesişim noktası. O kesişim noktaları deprem üretir genellikle. Ve genellikle enerji birikiminin çok olduğu yerlerdir bu tür yerler."

'2035 İLE 2045 YILI ARASINDA 7,2 DEPREM OLUR'

"Dolayısıyla tam beklediğimiz yerde, beklediğimiz derinlikte, 7 ile 13 kilometre. Bazı gözlemevleri bunu 7 kilometre, bazıları 13 kilometre olarak verdi. Bizim için çok şey fark eder mi? Fark etmez" diyen Ercan, şunları ekledi:

"Granit katmanı içinde patladı. Burada 7,2 depremin olacağı zaman ki olacak bu deprem ileride. Uzun erimli kestirimleri yaptığımızda, 2045 ile 2065 arasında böyle bir depremin gerçekleşeceğini gösteriyor.

Şu anda Marmara istese de büyük bir deprem yapamaz. Çünkü Marmara toplu bir işleyiş gösteriyor. 1999 Gölcük depreminde 132 atom bombası gücünde Marmara bir gerginlik boşalttı. Şimdi kese boş. Tekrar Marmara'nın gerginlik biriktirmesi için 26 yıl yetmez. Çünkü gerginlik belli bir oranda doğudan batıya doğru şu şekilde kaktırıyor bu bölgeyi."