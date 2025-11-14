Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından, 'Türkiye'de ev alınmaması ve kiralanmaması gereken il ve ilçeleri' tek tek sıraladı.

Ahmet Ercan şu paylaşımda bulundu:

-Tire, Ödemiş, Torbalı, Aydın efeler, Manisa, Turgutlu, Kemalpaşa, İzmir-bayraklı, Bornova ovası, Menemen ovası, İnciraltı, Bostanlı ,Alaybey, Mavişehir, Çiğli, Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, İstanbul-Ataköy, Yeşilköy, Haramidere, Bakırköy Yeşilyurt, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü- Dalyan, Pınarkent, Gürpınar, Esenyurt , Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kağıthane, Zeytinburnu, Tuzla sahil , Kocaeli-Gölcük, Düzce, Kaynaşlı, Bolu, Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana, Çukurova Ceyhan, Mersin, Erzincan, Tokat , Amasya, Bursa-Nilüfer , Osmangazi, Yıldırım, Muğla-Fethiye gibi kentlerimizde; Sulak, gevşek, birinci verimli tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı dikintiler deprem sırasında sarsıntıyı üçle beş kat büyüterek yapıyı hoplatacak, ayrıca rezonansa gelerek aşırı çalkalanacak, buna dayanamayanlar göçme ile karşı karşıya kalacaktır. Lütfen bu gibi yerlerden konut satın almayın, ayrıca kiraya tutmayın.

"YAŞAMAK İÇİN SAĞLAM YERDE, SAĞLAM YAPI"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, “İlgilendiğiniz yapının Yer-Yapı Güvenlik belgesini isteyin, olumsuzsa vazgeçin. Deprem ve sarsıntılarda yaşamak için sağlam zemin ve sağlam yapı şart” paylaşımının ardından Kanal D’deki Neler Oluyor Hayatta programına bağlanarak açıklamasını ayrıntılandırdı...

Ercan, ayrıca İstanbul’da beklenen büyük depreme ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Ercan şu ifadeleri kullandı:

-Jeofizik mühendislerinin temel amacı, tıpkı koruyucu hekimler gibi, halkı önceden uyararak göçük altında kalmasını engellemek ve can güvenliğini sağlamaktır.

-Dolayısıyla bizim yaptığımız uyarıları “çok korkuttunuz” şeklinde yorumlamak çağ dışı bir yaklaşımdır. Elbette jeofizik mühendisleri ve deprem bilimciler bu tür açıklamalar yapacaktır. “Korkuttunuz” denilerek sorun çözülemez. İnsanların çaresiz kalmaması için bilgilendirme şarttır.

-Ben sık sık söylüyorum; Türkiye'nin en yaş almış deprem bilimcisiyim. 55 yıldır depremlerle uğraşıyorum. Bu süreçte gördüğüm şudur.

-Göçük altından çoğunlukla yoksul ve dar gelirli vatandaşlarımız çıkar. Çünkü sağlam zeminde, güvenli yapılarda oturma imkânları yoktur. Asıl problem burada yatıyor. Bir ülkede ekonomi ne kadar güçlenirse deprem riskleri de o kadar azalır. Örneğin sürekli dile getirdiğimiz Japonya mucizesi ya da Amerika örneği.

-Amerika’da 7.3 büyüklüğüne kadar depremler neredeyse hiç yıkım yapmaz, can kaybı yaşanmaz. Oysa Türkiye’de 6.1 büyüklüğündeki bir deprem bile yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor. Bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor.

-Deprem yıkımlarının yaklaşık yüzde 65’i zeminden kaynaklanan sorunlardan doğar. Eğer kötü bir zemine yapılaşma yapılmışsa, o yapının deprem sırasında başına neler gelebileceğini tahmin etmek bile zor olur.

-Özellikle 20. yüzyıldan itibaren, Türk halkı tepeleri bırakıp verimli tarım alanlarına yönelmiştir. Oysa verimli, sulak, gevşek tarım alanları deprem açısından son derece risklidir.

-Benim sosyal medya hesabımda “şuralardan ev tutmayın veya satın almayın” derken anlatmak istediğim şey şudur. Eğer ev tutmak ya da satın almak istiyorsanız mutlaka bir “yer–yapı güvenlik belgesi” alın. Bu belge olumlu çıkarsa ev alın veya kiralayın; olumsuz çıkarsa kesinlikle almayın.

İSTANBUL DEPREMİ İÇİN İKİ İLÇEYE DİKKAT ÇEKTİ

-Öncelikle şunu söyleyeyim: İstanbul’un içinden diri bir fay hattı geçmiyor. İstanbul’un içinde büyük bir deprem olmayacak. Deprem, İstanbul’un dışında, Kuzey Marmara’da, yani Marmara kıyılarının yaklaşık 25 km güneyinde, doğu–batı doğrultusunda gerçekleşecek.

-Burada beklediğimiz iki ayrı deprem var. Birinci deprem, Küçükçekmece’nin 25 km güneyinde, 7–10 km derinlikte. Büyüklük beklenti ise 6.4 – 6.8

İkinci deprem bölgesi ise Silivri. 23 Nisan 2025’te 6.2 büyüklüğünde bir “sınırlayıcı deprem” olmuştu. Beklediğimiz ikinci deprem tam o bölgede olacak. O hattın potansiyeli eskiden 7.0 – 7.2 idi. Ancak 6.2’lik deprem sonrası bir miktar gerilim boşaldığı için şimdi beklenen büyüklük 6.9 – 7.1 aralığına gerilemiştir.

-Yani Kuzey Marmara’da iki deprem bekliyoruz. İki deprem olacağı için de her birinin büyüklükleri eskiden iddia edilen “çok büyük tek deprem” senaryosuna göre küçülmüş durumda. Bu deprem mutlaka olacak, üstelik iki tane olacak. Fakat olması için çok erken.

-Benim uzmanlık alanımda, yani jeofizikte, kestirim bilimi vardır. Bu konuda Türkiye’de MIT’de post doktora yapmış tek kişiyim. Uzun erimli kestirimlere göre beklediğim zaman aralığı en erken 2065 – 2075. Bunu 1999’dan beri söylüyorum. Zaman da zaten benim söylediklerimi doğruladı. Çünkü 26 yıldır “her an olabilir” diyenlerin dediği olmadı.

-Dolayısıyla bizim yapmamız gereken çok net. Sağlam zeminde, sağlam yapılaşma. İstanbul’da kentsel dönüşümü gecikmeden tamamlamak