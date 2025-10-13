DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sadullah Kısacık, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan DEVA Partisi iddiasını sert bir dille yalanladı.

Ahmet Hakan bugünkü yazısında, "Ali Babacan, DEVA Partisi’ni kapatarak Muharrem İnce’nin CHP’ye dönmesi gibi AK Parti’ye dönebilir." iddiasında bulundu.

DEVA Partisi Sözcüsü söz konusu iddianın bilinçli bir şekilde servis edildiğini öne sürdü. Kısacık açıklamasında, "Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın DEVA Partisi’ni kapatıp Ak Parti’ye katılacağı yönünde bir 'kehanette' bulunmuş.

Bu tür yazılar aslında bilinçli şekilde servis edilen bir arzunun, bir özlemin dışa vurumudur. Çünkü biliyoruz ki iktidar ekonomi yönetiminde, siyasette ve devlet idaresinde ciddi bir tıkanmışlık içerisinde." dedi.

Kısacık şu ifadeleri kullandı:

"Bizim iddia edildiği gibi kapatmak, katılmak ya da geri dönmek gibi bir gündemimiz yok. Bizim gündemimiz; demokrasi, adalet ve ekonomi alanlarında ülkeyi yeniden ayağa kaldırmaktır. Kısacası, iktidarın Ali Babacan’ın dönüşüne ihtiyacı olabilir. Ama Türkiye’nin ihtiyacı, Ali Babacan’ın liderliğindeki DEVA Kadrolarındadır."