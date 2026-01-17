İstanbul’da yürekleri dağlayan olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, daha önce birbirini tanımadığı öğrenilen iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra “yan bakma” iddiasıyla tartışma başladı.

Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, E.Ç. (15) yanında bulunan ve sustalı olarak bilinen bıçakla Atlas Çağlayan’ı (17) göğsünden yaraladı.

Ağır yaralanan Atlas Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli E.Ç., bıçakla birlikte gözaltına alındı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ÇOCUK DEĞİLLER CANİLER'

Atlas’ın annesi Gülhan Çağlayan, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Atlas’ım için adalet istiyorum. Oğlum her gün gittiği kafenin önünde caniler tarafından bıçaklandı. Sesimizin duyulmasını istiyorum. Benim çocuğuma bunu yapanlar 15 yaşında ama çocuk değiller; 15 yaşında caniler. Ben oğlumu toprağın altına koydum. Benim yavrum toprak oldu, onlar da bir ömür bunun cezasını çeksinler.”

'KARDEŞİMİ BIÇAKLADILAR'

“Önce Ahmet’i, sonra benim yavrum Atlas’ımı katlettiler. Bundan sonra başka çocuklar zarar görmesin, başka anneler yanmasın. Benim öğrendiğim; oğlum evdeydi, beni işten bekliyordu. Eve geldiğimde ‘Anne kardeşimin yanına gideceğim’ dedi.

Oğlum, diğer oğlumla aynı kafeye arkadaşlarıyla gitmiş. Beni bekledi, ben geldikten sonra çıktı. ‘Oğlum geç kalma, merak ederim’ dedim ama gitti. Gidişinden yarım saat bile geçmemişti ki ikiz kardeşi aradı: ‘Anne, kardeşimi bıçakladılar, ölüyor, yetiş’ dedi.”

'AMBULANS ÇOK GEÇ GELDİ'

“Olay yerine gittiğimde oğlum can çekişiyordu. Kalp masajı yapıyorlardı ama yüzü mosmordu, bütün kanı bitmişti. Ambulans çok geç geldi. Ambulansta kalbini yeniden çalıştırdılar. Hastaneye gittik, acil ameliyata alındı. Ameliyat bir buçuk saat sürdü.”

'BENİM ÇOCUĞUMUN ELİNDE NEDEN BIÇAK YOKTU?'

“Yarım saat bile yaşayamadı yavrum. ‘Vefat etti’ dediler. O cani çocuğumu öldürdü. Kendi geleceği bile belli değil ama ben onun ömrü boyunca hapiste kalmasını istiyorum. Atlas için adalet istiyorum. Bunlar çocuk değil. Benim çocuğumun elinde neden bıçak yoktu?” dedi.

'BENİM DE CİĞERİM YANDI'

Umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan Yasemin Minguzzi, Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Çağlayan’a mesaj göndererek acısını paylaştı.

Minguzzi mesajında kendisini tanıtırken, Gülhan Çağlayan ise “İlk aklıma siz geldiniz. Benim de ciğerim yandı sizinle. Şimdi aynı acıyı ben yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

'EN KISA ZAMANDA YANINIZA GELECEĞİM'

Yasemin Minguzzi, Mekke’de bulunduğunu ve dönüşünün ardından Gülhan Çağlayan’ı ziyaret edeceğini belirterek, kutsal topraklarda Atlas Çağlayan ve ailesi için dua ettiğini söyledi. Minguzzi, “Şu an Mekke’deyim, yarın dönüyorum. En kısa zamanda yanınıza geleceğim” dedi.

'DUA EDİN'

Acılı anne Gülhan Çağlayan ise mesajlara teşekkür ederek, “Kapım açık, ne zaman isterseniz” yanıtını verdi. Ayrıca Minguzzi’den oğlu için dua etmesini rica etti.

'ÇOK YAZIK'

İki acılı annenin mesajlaşmasını Yasemin Minguzzi, Instagram hesabından "Bundan sonra mağdur aileler olarak böyle mesajlaşmalarız mı olacak? Çok yazık..." notuyla paylaştı.