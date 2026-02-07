10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Erol Evgin konserine gitti, kuliste sanatçıyı ziyaret etti. Sezer daha önce de 39. Uluslararası Ankara Müzik Festivali, çellist Benedict Kloeckner'in konserinde görüntülenmişti.

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla çıktığı “4 Kuşağın Sesi Erol Evgin” Türkiye turnesinin startını geçtiğimiz akşam Ankara Congresium’da verdi.

Evgin, konserini “Türkiye turneme Ankara’dan başladığım için çok mutluyum. Sizlere çok teşekkür ederim” sözleriyle açtı. Sanatçı, gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını 3 bin kişilik koro eşliğinde söyledi.

Evgin’i izlemeye gelenler arasında; Türkiye’nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve kızı ile İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker de vardı.