MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçen gün verdiği röportajda, görevine iade edilmesi gerektiğini ifade ettiği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması ile tutuklu Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan’a çıkan ikinci tutuklama kararına tepki gösteren Özer, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun gözaltına alınması ile CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in de AKP’ye geçmesine de değindi.

'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan sürece ilişkin de konuşan Özer, "Bir yandan barış süreci yürütürken öte yandan bununla taban tabana zıt antidemokratik adımların atılması birbiriyle bağdaşmamakta ve sürece zarar vermektedir" dedi.

Özer'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bir demokrasinin vazgeçilmez temel koşulu çok partili sistem ve seçim güvenliğidir. Bunu kayyım atamalarıyla zedelerseniz demokrasiyi ortadan kaldırmış olursunuz, bunun en büyük zararı ise ülkemize ve ülkemizin geleceğine olur. Seçimleri ve YSK’yı bypass ederek iki sene önce yapılmış bir seçimi yok sayarak seçilmiş il başkanı Özgür Çelik’i (@ozgurcelikchp) ve yönetimini görevden alıp yerine kayyum atamak hem demokrasiye hem de içinden geçtiğimiz barış sürecine vurulmuş bir darbedir.

31 Mart 2024 seçimlerinden sonra Esenyurt’ta, Şişli’de, Van’da, Mardin’de olduğu gibi seçmen iradesinin yargı yoluyla bypass edilerek seçilmiş Belediye Başkanlarının yerine kayyum atanması, şimdi de bu durumun parti ile sürmesi kaygı vericidir. Bu durum halkın idareye olan güvenini sarstığı gibi yurttaşlık bağını zedelemekte, toplumsal barışa olan inancı zayıflatmaktadır.

Ayrıca seçmen iradesini hiçe sayan girişimlerin, seçilmiş bir başkan vekilinin parti değiştirmesinin temiz ve ilkeli siyaset anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır.

Şişli Belediye Başkanı değerli dostum Emrah Şahan’a (@REmrahSahann) adeta yedekleme yaparcasına ikinci kez tutuklama kararı verilmesi, hemen akabinde bir gün sonra da Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu’nun (@hmutlu34) ve belediye personelinin gözaltına alınması kabul edilemez.

Bir yandan barış süreci yürütürken öte yandan bununla taban tabana zıt antidemokratik adımların atılması birbiriyle bağdaşmamakta ve sürece zarar vermektedir. Yaşananlara baktığımızda konunun bir parti ve ideoloji meselesini çok ötesine geçtiğini, ülkenin huzuru, refahı ve geleceği meselesine dönüştüğünü görüyoruz. Ülkenin huzur ve refahı, demokrasinin geleceği ve toplumsal barışın tesisi için bütün yetkilileri sorumluluk almaya, sorumlu davranmaya ve antidemokratik uygulamalardan vazgeçmeye davet ediyoruz. Zira tüm yurttaşlarımızın başta adalete olan inanç olmak üzere barışa, huzura ve refaha ihtiyacı var."

BAHÇELİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen gün verdiği bir röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve Mardin Büyükşehir Başkanı Ahmet Türk ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevine iade edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Bahçeli şu ifadeleri kullanmıştı:

"Meclis'teki komisyon verimli çalışmasına devam ediyor. Ahmet Türk, Mardin Belediye Başkanı'ydı ama görevden alındı. Türkiye'de barışın ve huzurun sağlanabilmesi için PKK ile diyalogların kurulması konusuna katkı sağlayan biri. Böyle bir durum karşısında Ahmet Türk görevine iade edilmeli. Belediyesiyle kavuşması gerekir. Kardeşlik ve barış duygusunun gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Aynı şekilde Ahmet Özer de öyle. Eğer belediyede bir yolsuzluk ya da yasadışı davranışlar var ise bu ayrı bir konudur. Ama geçmişte PKK ilgili bazı düşüncelerini kamuoyu ile paylaşması ayrı bir konudur. Eğer Türkiye barış sürecine girdiyse Ahmet Özer'in tahliye edilmesi gerekiyor. Yolsuzluk gibi bir durum varsa gerekli cezayı da almalı. Bu iki konuyu birbirinden ayırmalıyız"