"Kent uzlaşası" soruşturması kapsamında tutuklanan ve geçtiğimiz aylarda tahliye edilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Cumhuriyet Meydanı'nda açıklama yaptı.

Özer, Bahçeli ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

-Sayın Bahçeli'nin bu beyanına teşekkür ediyorum. Tabii ki gerçeği söylemiş. Tabii ki bu dosya bomboş, bunun ne saikle verildiğini bizzati iktidarın ortağının ağzından bunun tescilidir. Ama beklentimiz şu.

-Sayın Bahçeli de, Sayın Feti Yıldız da zaman zaman hukuka dair hepimizin de altına imza atacağı doğruları söylüyorlar.

Ama biz artık icraat bekliyoruz. Biz artık bunun uygulamalarını bekliyoruz. O nedenle bunları tabii ki önemsiyoruz.

Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama ittifak ortaklarına da artık bu haksızlıklara, hukuksuzluklara son verebilmeleri için adım atmalarını bekliyoruz. "