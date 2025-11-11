Aziz İhsan Suç Örgütü dosyası kapsamında 20 Ekim’de iddianame düzenlenmişti. 1. Ağır Ceza Mahkemesi tensip zaptını hazırladı. Sanıklar ilk kez 27 Ocak 2026 tarihinde hakim karşısına çıkacak.
Dosya kapsamında tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer hakkında tahliye kararı çıktı.
Öte yandan Ahmet Özer'e adli kontrol hükümleri uygulanmasına ve yurtdışı yasağı kararı verildi. Ahmet Özer'in önümüzdeki saatlerde cezaevinden çıkması bekleniyor
30 EKİM'DE TUTUKLANMIŞTI
Esenyurt'un seçilmiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 30 Ekim 2024 günü, "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında şafak operasyonuyla gözaltına alındıktan sonra aynı gün tutuklanmış ve yerine de kayyum atanmıştı.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında yargılandığı davada duruşma, 23 Ocak'a 2026'ya ertelendi. Mahkeme Özer'in İstanbul dışına çıkmama yasağının kaldırılmasına hükmederken "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.