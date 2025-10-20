Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü soruşturmasında iddianame hazırlandı. Belediye Başkanlarının da sanık olarak yer aldığı iddianamede, suç örgütü lideri olarak yer alan Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlıkla serbest kalmıştı.

"BU İSNATI KABUL ETMİYORUZ"

Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatı Prof. Dr. Hasan Sınar, açıklanan iddianame ve soruşturmalarla ilgili SÖZCÜ TV'de Serap Belovacıklı'nın sunduğu Aklın Yolu programında konuştu.

Sınar şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Özer hakkındaki isnat 3 yıldan başlıyor. Asla bu isnatı kabul etmiyoruz ama velev ki mahkumiyet kararı verildiğini düşünseniz bile 8 aydır yattığı süre, mahkum olsa dahi yatacağı süreden fazla. Bu diğer belediye başkanları için de geçerli. Bu nedenle öncelikle belediye başkanları tahliye edilmeli."