Yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e kent uzlaşısı davasında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesinin ardından MHP'li Feti Yıldız,"Hüküm, öfkeyle değil hukukla kurulur, gerekçesi toplumu ikna eder ve gerisi tarihin şahitliğine bırakılır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hapis cezası kararına sert tepki gösterirken MHP'li Feti Yıldız ise isim vermeden adalet mesajı paylaştı.

Yıldız, "Hukuk kuralları yerinde dururken, hayat değişir, gelişir her an başka bir yapıya dönüşür. Adalet dağıtımında görev alanlar soyut hukuk kurallarını somut olaylara uyarlarken ,kanunları doğru yorumlamak,isabetli uygulamakla yükümlüdür." dedi.

Yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Adalet, yalnızca bir karar cümlesi değil bir medeniyet iddiasıdır. Hüküm, öfkeyle değil hukukla kurulur, gerekçesi toplumu ikna eder ve gerisi tarihin şahitliğine bırakılır.