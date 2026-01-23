Yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer “kent uzlaşısı” davasında bugün hakim karşısına çıktı.

Özer, “Kent uzlaşısı” davası kapsamında 30 Ekim 2024’te gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Özer için “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.

CHP Genel Başanı Özgür Özel de Özer'e destek için Silivri'ye geldi.

DURUŞMADA “CEKET” HASSASİYETİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer savunması sırasında ceketini çıkarmak istedi. Heyet başkanından rica etti.

Mahkeme heyeti başkanı ‘polemiklere yer olmamak şartıyla çıkarabilirsiniz’ dedi. Ahmet Özer de cevaben ‘terledim de ondan’ yanıtını verdi.

Hakim ‘nasıl rahat edecekseniz öyle savunma yapın’ diyerek Ahmet Özer’in ceketini çıkarmasına müsaade etti.

“BELEDİYE BAŞKANI OLUNCA MI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLDUM?”

‘Terör örgütü üyeliği’ iddiasıyla yargılanan Ahmet Özer açılan davaya tepki gösterdi.

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan Özer savunmasında şunları kaydetti:

“Benim terör örgütüyle yan yana gelmeyeceğimi sokaktan geçen adam bile söyler. Ben terörle yan yana gelecek bir insana benziyor muyum?

64 yıl tek bir suç işlememişim belediye başkanı olunca mı terör örgütü üyesi olmuşum? Bu akla mantığa sığıyor mu?

Hz. Ali’nin çok sevdiğim bir sözü var; Adalet devletin dinidir. Adalet zaafa uğrarsa devlet zaafa uğrar. Bizim amacımız herkesi koruyup kollayan adalet dağıtan bir sistemdi.

ÖCALAN ZİYARETLERİNİ HATIRLATTI

“Benden terör örgütü üyesi çıkmaz” diyen Özer, “Ben niye buradayım. Heyetler her gün Öcalan’ı ziyaret ediyor. 12 yıl önce benim adım İmralı görüşmelerinde geçtim diye yargılanıyorum. Bu Akla mantığa izana sığar mı?” İfadelerini kullandı.