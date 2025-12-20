TİP milletvekili Ahmet Şık görevden alınan HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında olduğu uyuşturucu soruşturmasının ekimde olduğunu söyledi.

Şık, Mehmet Akif Ersoy'un da soruşturmaya dair önceden uyarıldığını öne sürdü.

Şık, "HaberTürk çevresine sordum, Mehmet Akif Ersoy iki aydır inzivadaydı dediler. Mehmet Akif Ersoy iki ay inzivaya çekilince uyuşturucu izninin negatif çıkacağını düşünmüş olabilir ama saç, tırnak testi öyle demez bize, bu kısmı atlamış. Onun güveniyle uyuşturucu testinin negatif çıkacağını düşünmüş olabilir. Bu süreç içerisinde Hakan Fidan'a çok yakın biri tarafından fırça yemiş." ifadesini kullandı.