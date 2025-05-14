MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024'te başlattığı, ardından iktidarın ‘Terörsüz Türkiye’ adını verdiği süreçte terör örgütü PKK, 12 Mayıs’ta silahları bırakacaklarını ve kendisini feshettiğini duyurdu.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, terör örgütü PKK’nın kararını ve süreçteki son durumu değerlendirdi.

HERKES MÜCADELE ETTİ

Ekol TV’ye konuşan Türk, "Tabii ki hayırlı bir gelişme. Yıllarca demokratik siyasetin öne çıkması, silahların sustuğu, acıların yaşanmadığı, sorunların demokratik siyasetle çözüleceği bir gelecek için hep mücadele ettik, herkes mücadele etti. Bugün vardığımız nokta o” dedi.

"ASLA PAZARLIK YAPMADIK, YAPMAYIZ"

Türk, şöyle devam etti:

“Sorunları, atılması gereken adımları ve çözümleri demokratik siyasetle ele almamız ve bunu demokratik siyasetle çözmemiz gerektiği bir döneme girdik. Bu dönemde elbette ki herkese önemli görevler düşüyor. Barışın kolay olmadığını çok iyi biliyoruz. Elbette ki beklentiler var. Biz bu barış sürecine girerken bunu bir pazarlık olarak, pazarlık konusu asla yapmadık, yapmayız da."

BAHÇELİ'YE ÖVGÜLERİNİ SIRALADI

Türk, konuşmasının devamında süreci başlatan MHP lideri Devlet Bahçeli’den övgüyle bahsetti.

Türk, "Sayın Bahçeli gerçekten belki de bir siyasetçinin risk alamayacağı bir riski üstlendi. Bu riski alırken de siyasi hesaplar yapmadı. Türkiye'nin geleceği, Ortadoğu'daki gelişmeler, bugün Türkiye'nin artık kucaklayıcı bir siyaset yürütmesi gerektiğine inandığı için bu konuda hem emek verdi, hem açıklamalar yaptı ve bunu Türkiye gündemine taşıdı. Sayın Bahçeli'nin dışında, Sayın Özel'le hem yaptığımız görüşmelerde, hem de özel sohbetlerimize barışa bütün gücüyle katkı sunacağını ifade etmişti. Bugün de aynı noktada barışa katkı veren her insana çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’le ilgili de konuşan Türk, "Tabi bu barış sürecinde büyük emeği olan Sırrı Süreyya'yı da saygıyla anmak istiyorum. Elbette emeği de çok büyüktü. Erken ayrıldı aramızda. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.