DEM Partili Ahmet Türk, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adını verdiği yeni sürece ilişkin konuştu.

"Çözüm süreci, Cumhurbaşkanı Erdoğan desteklediği için ilerliyor. Ahenk içinde çalışan bir devlet ve iktidar var" diyen DEM Partili Türk, "Bir ulusalcı kesim var, bunlar sürecin barışa evrilmesinden rahatsız olduğunu görüyoruz, televizyon programlarına çıkardıkları aktörlerden bunu rahat fark ediyoruz" dedi.

"ÖZEL'İN TUTUMUNU YAPICI BULUYORUM"

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Türk, CHP'nin sürece ilişkin tutumunu yorumladı.

"İki dönem CHP'de vekillik de yaptım. CHP'yi bir bütün olarak değerlendirmek doğru değil" ifadelerini kullanan DEM Partili Türk, "Parti için süreci destekleyen dostlarımız, arkadaşlarımız var. Ama sanki süreç başarıya ulaşınca bizim bir yere angaje olacağız gibi düşünen insanlar da var. Bu bir yanılgı. Sürecin başarıya ulaşmasını istemeyenler var. Özgür Özel sürecin başarıya ulaşmasını isteyen biri. Özgür Özel'in tutumunu yapıcı buluyorum" dedi.

"DEVLET BEY'İ ZİYARET ETMEK İSTİYORUM"

DEM Partili Türk, MHP lideri Devlet Bahçeli için de dikkat çeken ifadeler kullandı. "Devlet Bahçeli'nin sürece yönelik kararlı bir tavrı var. Devlet bey çok saygı duyduğum bir lider. Bu süreçte dimdik duran ve sürece sahip çıkan bir insan. Bir devlet aklıdır bu duruş" diyen DEM Partili Türk, "Süleymaniye gittiğimizde arayıp teşekkür etti. Kendisi ile ilk cezaevinden çıktıktan sonra havalimanında karşılaşmıştım. Kendisini ziyarete gidememiştim ama kendisine teşekkür telefonu etmiştim. Kendisi ile aynı okuldanız. Devlet beyi yakın zamanda ziyaret etmek istiyorum"

"MUSTAFA KEMAL'DEN SONRAKİ EN ETKİLİ LİDER"

DEM Partili Türk, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Mustafa Kemal'den sonraki en etkili lider" derken şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı bu süreci desteklediği için süreç ilerliyor. Her şeyi hesaplıyor, gelebilecek eleştirileri bile göz önünde bulunduruyor. Sürecin başında bu komuyla ilgili düşüncelerini çok fazla kamuoyuyla paylaşmadı ama son zamanlarda süreci sonuna kadar destekleyeceğini açıkça ifade etti.

Bugüne kadar Mustafa Kemal dışında devletin bütün kurumlarında etkin gücü olan Sayın Erdoğan oldu.

Devletin içinde eskiden çok daha farklı düşünen odakların olduğunu ama şimdi hem iç nedenler hem dış faktörler nedeniyle çözümüm zaruri olduğunu düşünen devlet içinde güçlü bir eğilim oldu."

"SURİYE KONUSUNDA KENDİSİYLE KONUŞMAK İSTİYORUM"

"Güçlü bir siyasi konsensüs var" diyen Türk, burada da yürütme erkinin başında olan Sayın Erdoğan'a önemli bir görev düştüğünü söyledi.

Türk, "Cumhurbaşkanımız DEM heyetiyle görüştü. Ben de özellikle Suriye konusunda kendisiyle konuşmak istiyorum. Bölgede büyük bir Ortadoğu projesi var. Bu Türkiye'nin lehine proje. Başka ülkelerin müdahalesi yerine Türkler ve Kürtlerin bir araya gelerek, neler yapılabilirinin kararını vermeli. Türkiye, oradaki Kürtlerle de görüşmeli. Ahmet Şara ile görüşülsün ama oradaki Kürtler'le de görüşülüp fikri alınmalı bana göre" diye konuştu.