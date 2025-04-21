DEM Parti heyeti bugün teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere bugün İmralı'ya gitti. Heyette daha önceki görüşmelerde bulunan Sırrı Süreyya Önder'in İstanbul'daki tedavisi sürerken ve Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol da bu kez heyette yer aldı. Heyette merak edilen bir diğer isimse Ahmet Türk'ün bu görüşmede yer almamasıydı.

HaberTürk'te yer alan bilgilere göre  Ahmet Türk’ün sağlık sorunları nedeniyle heyette yer almadığı öğrenildi.

Türk’ün, geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir hastaneye gidip geldiği ve kontrol altında tutulduğu belirtildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den Ahmet Türk'ün sağlık durumuna ilişkin olarak, "Mardin Belediye Eş Başkanımız ve İmralı Heyeti üyemiz Ahmet Türk, sağlık sorunları nedeniyle zaten rutin bir şekilde tedavi görmektedir. Sağlık durumunda yeni bir durum ve olumsuz bir gelişme yoktur" denildi.

İMRALI HEYETİ ÖCALAN İLE GÖRÜŞTÜ

DEM Parti Heyeti, İmralı'da Öcalan ile Dördüncü Görüşmesini Gerçekleştirdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme için sabah saatlerinde İmralı Adası’na hareket eden heyette, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Faik Özgür Erol yer aldı. Bu ziyaretle birlikte, heyetin Öcalan’la yaptığı görüşme sayısı dörde yükselmiş oldu.

DEM Parti tarafından saat 15:40’ta yapılan resmi açıklamada, görüşmenin tamamlandığı ve heyetin adadan geri döndüğü duyuruldu.

Görüşmenin içeriğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, siyasi kulislerde görüşmenin detayları merakla bekleniyor.

AÇIKLAMA YAPILACAK

DEM Parti'den yapılan açıklamada İmralı'ya giden heyetin saat 19.00'da Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastane önünde açıklama yapacağı ifade edildi.