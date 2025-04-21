DEM Parti heyeti bugün teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere bugün İmralı'ya gitti. Heyette daha önceki görüşmelerde bulunan Sırrı Süreyya Önder'in İstanbul'daki tedavisi sürerken ve Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol da bu kez heyette yer aldı. Heyette merak edilen bir diğer isimse Ahmet Türk'ün bu görüşmede yer almamasıydı.

HaberTürk'te yer alan bilgilere göre Ahmet Türk’ün sağlık sorunları nedeniyle heyette yer almadığı öğrenildi.

Türk’ün, geçtiğimiz günlerde Ankara’da bir hastaneye gidip geldiği ve kontrol altında tutulduğu belirtildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den Ahmet Türk'ün sağlık durumuna ilişkin olarak, "Mardin Belediye Eş Başkanımız ve İmralı Heyeti üyemiz Ahmet Türk, sağlık sorunları nedeniyle zaten rutin bir şekilde tedavi görmektedir. Sağlık durumunda yeni bir durum ve olumsuz bir gelişme yoktur" denildi.

İMRALI HEYETİ ÖCALAN İLE GÖRÜŞTÜ