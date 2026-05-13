Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesine dair yaptığı yorum siyasette yeni bir polemiğe yol açtı.

Amedspor'un şampiyonluk kutlamalarında, "Çok mutluyum. Kürdistan'ın bir takımı Süper Lig'e çıktı" ifadelerini kullanan Türk'e BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den tepki geldi.

Destici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Türk'e sert sözlerle yüklenerek "Ne Kürdistan'ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da "Bu topraklarda ‘Kürdistan' diye bir devlet de yoktur, olamayacaktır" diye açıklama yaptı.

'DESTİCİ'Yİ CİDDİYE ALMIYORUM'

Tepkilerin ardından İlke TV'ye konuşan Türk, "Mustafa Destici'yi ciddiye almıyorum. Cevap verilecek biri değil" ifadelerini kullandı.

Türk özetle şunları söyledi:

"Burada Süryani'si, Ermeni'si var, Arap'ı var birçok halk var. Bunların hepsi Kürdistani halklardır. Amedspor Türkiye takımıdır ama sonuçta bir Kürdistani ruh var. İnsanlar şarkılar, Kürtçe söylemler ve Kürtçe hitaplarla bunu gösterdi. Bu bir halkın dilinin ve kültürünün spora yansımasıdır."

'AÇIK BİR BÖLÜCÜLÜK GAYRETİ'

Türk'ün ilgili açıklamalarını alıntılayan Destici'den yeni bir yanıt daha geldi.

Sosyal medyadaki paylaşımında Ahmet Türk'ün sözlerini "açık bir bölücülük gayreti" olarak niteleyen BBP lideri, "Belirli bölgelere hayali isimler atfederek buraları Türkiye’den ayrı bir organizmaymış gibi göstermek, bu ülkeye duyulan aidiyet bağını koparmaya yönelik tehlikeli bir bölücü hamledir" ifadelerini kullandı.