Gazeteci Şirin Sever ve şef Memet Özer'in hazırlayıp sunduğu 'Lafla Karışık' programının bu haftaki konuğu yazar Ahmet Ümit oldu.

Ümit, programda usta oyuncu Kadir İnanır ile bir anısını anlattı:

"Gece 23.30 telefonum çaldı, açtım, Kadir Abi. Kadir İnanır! 'Alo Ahmet?' dedi, 'Buyur abi' dedim. Burnunu falan çekiyor. 'Ne oldu abi, rahatsız mısın?' dedim. 'Ağlıyorum' dedi; 'Oğlum, ne yazmışsın Nevzat'la Evgenia'nin aşkını, çok dokundu bana ya' dedi. 'Beyoğlu'nun En Güzel Abisi'ni okumuş, ağlıyor. Kadir abi çok duygusal, çok çocuk kalplidir."

15'i roman olmak üzere 26 kitap yazan, kitapları 37 dile çevrilen Ahmet Ümit, "Kitaptan zengin olan nadir yazarlardan birisiniz diyebilir miyiz?" sorusu üzerine de şöyle konuştu:

"Tek değilim, birkaç kişi daha var ama isimlerini söylemeyeyim. Ama şunu ekleyeyim; ben şanslı bir yazarım. Hatta Avrupa'da en çok okunan yazar olabilirim. Son kitabım 'Yırtıcı Kuşlar Zamanı' 300 bin baskı yaptı."